اصابة, خطيرة, جراء, حادث, طرق, في, عرابة,

اسفر حادث طرق مروع مساء الاحد على الشارع الرئيسي في عرابة عن اصابة شخص بجراح خطيرة واخرين بجراح متوسطة .

وجاء في بيان صادر عن شرطة الجليل أن حادث طرق بين سيارة خصوصية ودراجة نارية وعابر سبيل اسفر عن اصابة 3 اشخاص نقلوا الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ومستشفى بوريا لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .