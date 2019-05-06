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الجيش الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية للحدود مع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء عدة كتائب إلى حدود قطاع غزة عقب التصعيد الاخير.


واظهر فيديو مصور عددا من الدبابات والاليات العسكرية في طريقها للحدود مع غزة.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بتوسيع العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.وجاء في بيان صادر عن "الكابينيت" مساء الأحد أن "الكابينيت أوعز لجيش الاحتلال بمواصلة الضربات وبالاستعداد للمراحل القادمة".

واعلنت الصحة بغزة استشهاد 25 مواطنا جراء قصف الاحتلال لمناطق مختلفة من غزة. 

وكانت المقاومة الفلسطينية قد قصفت المستوطنات بمئات الصواريخ والقذائف ما ادى الى مقتل 3 اسرائيلين وعدد من الاصابات. 
الجيش الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية للحدود مع غزة




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