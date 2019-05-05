مسيرة, كشفية, تجوب, شوارع, عرابة, استقبالا, لشهر, رمضان, الفضيل,

تحت رعاية بلدية عرابة وسرية الكشاف البلدي انطلقت مساء اليوم الاحد مسيرة كشفية كبيرة شارك فيها 20 سرية كشفية من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال وقد انطلقت من مدرسة الزهراء الحي الجنوبي جابت شوارع عرابة وصولا لسوق عرابة الشعبي واهالي عرابة يستقبلونهم بالشراب والبهجة وفي ساحة السوق افتتح الاحتفال بما تيسر من الذكر الحكيم تلاه سامي يونس تولت عرافة الاحتفال سالي مصطفى يرار والقيت كلمات شارك فيها رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار ونائب سكرتير العام للحركة الكشفية محمود الشريف والشيخ معين الصح ومرشد السرايا الكشفية البلدي عرابة مؤمن بدارنه.

وشاركت سرايا الكشفية من :اللد الاسلامي ,الجلبوع ,شفاعمر البلدي ,طمره البلدي ,كفرمندا البلدي, الناصرة البلدي ,عاصمة الجليل الناصرة ,العيون كوكب ,سخنين البلدي ,البقيعة الارثوذكسي ,سخنين الارثوذكسي ’ كفر كنا البلدي ,يافة الناصرةالبلدي ,ميسر البلدي ,ام القطف البلدي ,مجدالكروم البلدي ,كرم الصاحب الناصررة ,ابو سنان الارثوذكسي وسرية الكشاف عرابة وتم تكريم السرايا الكشفية المشاركة.