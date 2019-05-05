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العشرات من اهالي مدينة يافا يتظاهرون ضد العدوان على غزة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تظاهر العشرات من أهالي مدينة يافا مساء اليوم الاحد ضد العدوان الاسرائيلي على غزة مما ادى الى استشهاد 21 شخصاً واصابة المئات .


 حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف مطالبين الحكومة الاسرائيلية بالتوقف الفوري .






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