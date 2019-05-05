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النائب جبارين يلتقي محافظ جنين ويزور الجامعة الامريكية



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استمرارًا لمتابعة قضايا الآلاف من طلابنا الذين يدرسون في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، اجتمع النائب الجبهوي د. يوسف جبارين برفقة عدد من أهالي الطلاب يوم امس مع نائب رئيس الجامعة العربيّة الامريكيّة، د. اياد دلبح، في مبنى رئاسة الجامعة في جنين، ثم التقي الوفد في مقر محافظة جنين باللواء اكرم رجوب، محافظ المنطقة.

‎وشارك في الاجتماع عن الأهالي وفد شمل يوسف غازي طه، فيصل ظاهر، كمال اغبارية، يونس جبارين، وخالد ابو مرحى، كما وشارك عن الطلاب يحيى جبارين وفرج زبيدات.
‎وبحث الاجتماعان القضايا الهامة لطلابنا  ومنها موضوع الأمن والأمان في منطقة السكنات اذ نقل الطلّاب وذويهم قلقهم بعدالتغييرات بترتيبات الأمن الخاصّة في منطقة الجامعة.
‎كما وناقش المجتمعون موضوع العمل النقابي الطلّابي لطلّاب الداخل وكيفية وضع برنامج استراتيحي للعمل الطلابي الشامل. 
‎وعقبّ د. اياد دلبح على الاجتماع قائلا: "اجتماع ممتاز ود. يوسف يبدي اهتمامًا رائعًا جدّاً لقضايا الطلاب في الجامعة. تناولنا اوضاع ومشاكل الطلاب من أهلنا في الداخل لمعالجتها قبل وقوعها وهذا يدل على الحرص الكبير من قبل النائب جبارين على الطلاب".
وأ‎ضاف: "أهلنا في الداخل أيضاً حريصون على ابنائهم الطلبة وعلى التواصل مع الجامعة في  المجالات كافّة  وباب التعاون مفتوح على الأصعدة كافّة". 
‎بدوره، قال النائب جبارين: "طرحنا في اللقاءين عدد من القضايا الهامة لطلابنا، واود ان اشكر د. دلبح ورئاسة الجامعة واللواء الرجوب على متابعتهم واهتمامهم  بالظروف التعليمية والاجتماعية لطلابنا. سنتابع بالطبع العمل سوية من أجل ضمان نجاح وتقدم طلابنا، خاصة وان الحديث عن الاف الطلاب والطالبات في بداية طريقهم الأكاديمية".




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