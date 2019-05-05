سقوط, عشرات, الصواريخ, على, الجنوب, ومقتل, شخص, في, اشدود,

سقطت مساء اليوم الاحد عشرات الصواريخ من قطاع غزة على المدن الاسرائيلية في الجنوب , مما ادى الى اضرار كبيرة في عدة بيوت في منطقة اشدود واشكلون وسديروت .

كما واسفرت الصواريخ عن مقتل شخص في اشدود واصابة اخرين في سديروت واشكلون , وقد اعلن الجيش الاسرائيلي حالة تأهب والتصعيد ما زال مستمراً.