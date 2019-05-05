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سقوط عشرات الصواريخ على الجنوب ومقتل شخص في اشدود



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سقطت مساء اليوم الاحد عشرات الصواريخ من قطاع غزة على المدن الاسرائيلية في الجنوب , مما ادى الى اضرار كبيرة في عدة بيوت في منطقة اشدود واشكلون وسديروت .


كما واسفرت الصواريخ عن مقتل شخص في اشدود واصابة اخرين في سديروت واشكلون , وقد اعلن الجيش الاسرائيلي حالة تأهب والتصعيد ما زال مستمراً.




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