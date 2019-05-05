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25 شهيداً ومئات الاصابات نتيجة القصف الاسرائيلي على قطاع غزة



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



 اعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد شهداء القصف الاسرائيلي الى 21 شهيداً بينهم سيدتان ورضيعتان، منذ أمس السبت وحتى اللحظة.


وأفادت الصحة استشهاد 3 مواطنين بينهم رضيعة واصابة 8 مواطنين بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لابارج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

واستشهد اربعة مواطنين بينهم امرأة حامل وجنينها في غارة استرائييلية وقعت مساء اليوم الاحد على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة فيما استشهد اثنين من المواطنين في قصف برفح ما يرفع 18 عدد الشهداء الفلسطينيين، الذين ارتقوا خلال الغارات الاسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ صباح السبت وحتى الان، فيما بوصل عدد المصابين الى نحو مائة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد اربعة مواطنين بينهم امرأة حامل وجنينها في الشهر التاسع واصابة 4 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط المدرسة الأمريكية شمال قطاع غزة.

والشهداء هم: عبدالله عبدالرحيم المدهون 22 عاما والشهيد فادي راغب بدران 31 عاما والشهيدة أماني المدهون (أبوالعمرين) 33 عاما والشهيد الجنين أيمن المدهون 9 شهور إستشهد في أحشاء والدته أماني.

وفي رفح اكدت وزارة الصحة استشهاد المواطن موسى معمر 24 عاما والشهيد علي عبدالجواد 51 عاما اضافة الى اصابة 3 مواطنين بقصف استهدف بناية سكنية بالمدينة.واستهدفت طائرات الاحتلال منزل مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق ابو نعيم في النصيرات وسط قطاع غزة.

كما وقصفت شقتين سكنيتين في برج رقم 10 في أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة

كما اعلنت الصحة أن اثنين من المواطنين استشهدا في قصف استهدف ارضا زراعية خلف مسجد ابراهيم المقادمة بمخيم البريج وسط قطاع غزة،

ووصل الى مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح جثمانا الشهيدين وهما محمد عبد النبي أبو عرمانة (٣٠ عاما)، ومحمود سمير أبو عرمانة (٢٧ عاما) وهما من البريج.واغارت الطائرات الاسرائيلية على مبنى الامن الداخلي داخل قصر الحاكم غرب مدينة غزة ودمرته، بعد تدمير منزل آخر لعائلة مشتهى وسط غزة ومنزل لعائلة ابو قمر بشارع الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، نفذت الطائرات الاسرائيلية أول عملية اغتيال خلال التصعيد الحالي بقصف سيارة المواطن حامد الخضري (34 عاما) بزعم علاقته بنقل أموال من ايران الى غزة.

وبعد ظهر اليوم استشهد عضوان من سرايا القدس الجناح العسكري، هما: بلال محمد البنا وعبد الله ابو العطا في العشرينيات من العمر في قصف اسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وكان ستة مواطنين اصيبوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الساعات الاخيرة في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال التي اوقعت فجر اليوم اثنين من الشهداء.وفي احصائية رسمية، افادت وزارة الصحة بان 10 استشهدوا واصابة اكثر من 95 مواطنا بجراح مختلفة جراء التصعيد الاسرائيلي المستمر لليوم الثاني على قطاع غزة وحتى الان.

وقال مراسلنا بغزة ان اربعة فلسطينيين أصيبوا بجراح اثر قصف مدفعية الاحتلال لمنزل عائلة عوض في منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.كما اصيب اثنين من المواطنين بالشظايا باستهداف المواطنين شرق حي الشجاعية شرق غزة فيما اصيب المواطن السادس باستهداف دراجة نارية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدف الطائرات الاسرائيلية محيط منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع وورشة حديد تعود لعائلة ابو زور في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ونقطة رصد للمقاومة ببلدة بيت حانون.

وشاركت الزوارق الحربية الاسرائيلية في قصف عدة نقاط على ساحل قطاع غزة وقصفت نقطة للشرطة البحرية بميناء الصيادين بغزة ولسان بحري ببيت لاهيا وميناء الصيادين بخانيونس حيث شوهدت اعمدة من تتصاعد من هذه الاماكن.تواصل المقاومة الفلسطينية اطلاق رشقات من الصواريخ صوب المستوطنات المحيطة بقطاع غزة فيما وسعت المقاومة القصف لتصل الصواريخ بئر السبع وعسقلان.كما نفذت المقاومة عمليتين بصواريخ الكورنيت شرق جباليا وشرق البريج وتنبت الاولى كتائب القسام فيما تبنت الثانية القسام وسرايا القدس.




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