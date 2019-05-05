رصد هلال رمضان من المسجد الأقصى- الاثنين اول ايام الشهر الفضيل

لأول مرة رصدت الجمعية الفلكية الفلسطينية هلال شهر رمضان المبارك بواسطة "التلسكوب" في المسجد الأقصى المبارك، وخلال ذلك أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وقال المفتي، إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام 1440هـ، ثبتت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الاثنين السادس من أيار للعام 2019 هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وأضاف: َمِنْ رحابِ المسجدِ الأقصى المباركِ، أولى القبلتين، وثانيَ المسجدين، وثالثِ المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحالُ، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ والشتاتِ، بحلولِ هذا الشهرِ المباركِ، كما نُهنئُ القيادةَ الفلسطينيةَ وعلى رأسِها الرئيسِ محمود عباس، بحلولِ هذا الشهرِ الفضيلِ، راجينَ المولى عزَّ وجلَّ أنْ يُعينَنا على صيامِهِ وقيامِهِ وأنْ يتقبلَّهُ منا، وأنْ يُعيدَهُ على الأمةِ الإسلاميةِ بالنصرِ والعزةِ والخيرِ والبركاتِ، ونسألُهُ سبحانَهُ أنْ يتقبلَ شهداءَنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين". وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية أنه لا يمكن رؤيته الا بتالسكوب، وهو هلال متولد وعمره 17 ساعة ويغيب بعد غروب الشمس بحوالي 32 دقيقة.وخلال رصد هلال شهر رمضان، تجمع العشرات من الفلسطينيين في ساحات الأقصى ليشهدوا ثبوت شهر الصيام.