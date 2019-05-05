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تعطيل حركة القطارات في الجنوب بسبب الوضع الامني وسقوط قذيفة على سكة حديدية في بئر السبع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



سقطت قذيفة صاروخية ظهر اليوم السبت على سكة حديدية قرب بئر السبع مما ادى الى تعطيل حركة القطارات في منطقة الجنوب .


واضافت مصادر أن الجبهة الداخلية طلبت من سلطة القطارات تعطيل عمل حركة القطارات في منطقة الجنوب حتى اشعاراً اخر بسبب الاوضاع الامنية .
تعطيل حركة القطارات في الجنوب بسبب الوضع الامني وسقوط قذيفة على سكة حديدية في بئر السبع




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