سقوط, صاروخ, في, منطقة, مفتوحة, قرب, المنطقة, الصناعية, برهط,

افاد شهود عيان ان صاروخ سقط ظهر اليوم في المنطقة الصناعية في مدينة رهط في النقب . لحسن الحظ بدون إصابات .





شهود عيان أكدوا انه في مكان ليس بعيدا كانت مجموعة من المواطنين الذين اصيبوا بالذهول .