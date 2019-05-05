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سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب المنطقة الصناعية برهط



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افاد شهود عيان ان صاروخ سقط ظهر اليوم في المنطقة الصناعية في مدينة رهط في النقب . لحسن الحظ بدون إصابات .


شهود عيان أكدوا انه في مكان ليس بعيدا كانت مجموعة من المواطنين الذين اصيبوا بالذهول .





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