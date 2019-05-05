مقتل, شخصين, واصابة, اخرين, جراء, سقوط, صواريخ, في, منطقة, اشكلون,

لقي شخصين مصرعهما واصيب اخرين بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء سقوط صواريخ في منطقة اشكلون اليوم الاحد .

يشار الى أن صاروخ سقط على مصنع في مدينة اشكلون مما ادى الى اصابة 3 اشخاص.وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية لمصاب بجراح خطيرة واخرين بجراح متوسطة وتم اعلان وفاة شخصين لاحقاً .