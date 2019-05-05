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مقتل شخصين واصابة اخرين جراء سقوط صواريخ في منطقة اشكلون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي شخصين مصرعهما واصيب اخرين  بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء سقوط صواريخ في منطقة اشكلون اليوم الاحد .


يشار الى أن صاروخ سقط على مصنع في مدينة اشكلون مما ادى الى اصابة 3 اشخاص.

وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية لمصاب بجراح خطيرة واخرين بجراح متوسطة وتم اعلان وفاة شخصين لاحقاً .




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