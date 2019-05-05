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مشاركة واسعة بمسيرة طلعة العذراء التقليدية في حيفا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شارك الالاف من اهالي مدينة حيفا والمنطقة اليوم الأحد في مسيرة طلعة العذراء الاحتفالية التقليدية.


شارك في المسيرة العديد من الكهنة ورجال الدين وتقدمتهم فرق الكشاف من جميع المناطق وذلك باجواء احتفالية رائعة.

يشار الى ان مسيرة طلعة العذراء هي مسيرة تقليدية سنوية تقام في مدينة حيفا ويشارك فيها الاف الاهالي من حيفا والمنطقة.




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