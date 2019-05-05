يوم, عمل, تطوعي, كبير, بشوارع, مدينة, ام, الفحم, عشية, شهر, رمضان,

شارك يوم امس السبت المئات من أهالي مدينة أم الفحم، تلبية لدعوة رابطة الأئمة، في معسكر “الطاعة والإيمان” الأول، والذي ترعاه كذلك مؤسسة “القرض الحسن” الخيرية.

وشمل المعسكر اعمال تنظيف شوارع المدينة وإزالة الأعشاب الضارة من حواشي الطريق، وشهدت الفعاليات أجواء حماسية، وتشارك فيها العديد من الآليات بأصحابها الذين هبوا لتلبية نداء الواجب والعمل من أجل أم الفحم.رئيس بلدية أم الفحم، الدكتور سمير صبحي، حيا خلال تجواله في أحياء المدينة، جهود المتطوعين، وأكد أن ما يحدث من مبادرات خيرية في أم الفحم في الآونة الأخيرة، يثبت أن أم الفحم تزخر بكل خير، ولفت إلى قيمة الشعار المرفوع في المعسكر “الطاعة والإيمان”، وقال في حديث معه “هذا يأتي ترجمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشير إلى أن إزالة الأذى من الطريق، هو شعبة من شعب الإيمان”.الشيخ نائل فواز، عضو رابطة الأئمة، وجّه بدوره التحية لطواقم العمل المنتشرة في كافة أحياء مدينة أم الفحم، وقال في حديث معه “أتوجه بالتحية والشكر لكافة الأخوة العاملين، ونؤكد أن هذه هو المعسكر الأول، وسيكون هناك خيرا كثيرا في معسكرات أخرى قادمة بإذن الله”.