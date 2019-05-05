بنك, لؤمي, يُنظم, أمسيات, احتفالية, بمشاركة, مئات, رجال, الأعمال, من, المجتمع, العربي,

استضاف بنك لئومي، مطلع الأسبوع، المئات من رجال الاعمال من المجتمع العربي، في أمسيات احتفالية بمناسبة اقتراب شهر رمضان، وبالتزامن مع انتهاء فترة الأعياد، عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية وزيارة النبي شعيب عليه السلام لدى أبناء الطائفة المعروفية.

أقيمت الامسيات الاحتفالية في الناصرة وفي كفر قاسم وشارك فيها رؤوساء سلطات محلية والمئات من زبائن البنك من رجال الاعمال. وشاركت ادارة البنك متمثلة بـ: ايلون دحبش رئيس قطاع الخدمات المصرفية، ايال بن حاييم رئيس قطاع التفعيل، كبار من قطاع الخدمات المصرفية من بينهم دافيد فاكنين، مدير قطاع المصالح التجارية الصغيرة في لئومي، رياض حسيسي مدير منطقة حيفا والشمال لقطاع الأعمال كبار المسؤولين ، مدراء فروع موظفو البنك.لئومي يرى بالمجتمع العربي قوة كامنة كبيرة، ولهذا يستثمر الموارد الضرورية من اجل المساعدة والمساهمة في استغلال وتحقيق هذه القوة. في السنوات الأخيرة ركز بنك لئومي على عمل المصالح الصغيرة والمتوسطة، درس للعمق التحديات التي يواجهها الزبائن وعرض حلول الاعتماد والتمويل الملائمة، من بينها الصندوق بكفالة الدولة، الى جانب رزمة خدمات ديجيتالية متطورة ومخصصة للمصالح.بالإضافة الى الاستثمار في الزبائن التجاريين ورجال الاعمال، يركز البنك على تطوير الزبائن الخصوصيين. في السنة الأخيرة أطلق البنك منتجات وخدمات ديجيتالية متطورة كجزء من رؤية البنك في تقديم خدمات بنكية جديدة وملائمة وشخصية للزبائن من بينها: إطلاق شركة استثمارات وتكنولوجيا VIDEA، إطلاق أول حساب في Pepper لأبناء الـ 16 – 18، خدمة "تحديد موعد" والتي تتيح لزبائن البنك تحديد موعد دون الانتظار في الدور وغيرها.تجدر الإشارة الى انه بالإضافة الى الخدمات المصرفية، بنك لئومي يعمل من اجل المجتمع العربي من خلال التعاون مع مؤسسات وجمعيات، كل ذلك من منطلق الادراك ان العمل المصرفي لا يكفي بدون المساهمة في البيئة التي يعمل بها. على سبيل الذكر، تطوع العشرات من موظفي البنك في برنامج احتفالي في ام الفحم من اجل تعبئة مئات الطرود الغذائية ليتم توزيعها خلال الأيام القريبة على العائلات المستورة بالتعاون مع المجالس المحلية والبلديات.واختتمت الأمسيات بوجبة عشاء احتفالية ومحاضرة مثيرة قدمها المحاضر والمدرب أشرف قرطام حول أسرار النجاح في الحياة وفي المصالح التجارية والأعمال.