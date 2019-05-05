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بريچات مستمرة في تقليدها بمناسبة رمضان وتُطلق حملة إعلانية واسعة



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تستمر شركة بريچات، الشركة المتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية ذات الجودة العالية، بتقليدها السنوي الخاص بشهر رمضان وتُطلق حملة اعلانية جديدة للرزمة الاحتفالية لمشروب تمر هندي وقمر الدين. الحملة الاعلانية يقودها الممثلان دريد لدواي وشادي مرعي تحت شعار “طبيعي ع الإفطار موجودين تمر هندي وقمر الدين ".

استمراراً للتقليد السنوي، أطلقت بريچات نكهة جديدة من قمر الدين المُنتج من أفضل أصناف المشمش لتضاف الى المشروب المعروف " تمر هندي". وسيتم تسويق المشروبات الجديدة بحلة احتفالية بمناسبة شهر رمضان. نكهات رمضان تُضاف الى الحلة الاحتفالية من النكهات المحبوبة: برتقال وتوت-موز.
نائب المدير العام لشؤون التسويق في بريچات، اوريت عزرا قالت: "يسرنا الاستمرار في التقليد السنوي للسنة الخامسة على التوالي وان نقدم لمستهلكينا في المجتمع العربي مشروبات عالية الجودة في شهر رمضان لإضافتها على مائدة الافطار"." ايضا هذا العام قمنا باستثمار معظم جهودنا لنقدم للمستهلكين حلة احتفالية تناسب احتياجاتهم وما يفضلونه في شهر رمضان. وفي هذه الفرصة أقدم التهاني لزبائننا بحلول الشهر الكريم وأتمنى لهم صوما مقبولا وإفطارا شهيا". اضافت عزرا.
يُذكر انه ترافق الخطوة حملة تسويقية واسعة تشمل فيلما دعائيا خصيصا لرمضان يقودها الممثلان دريد لدواي الذي يرافق بريچات للسنة الخامسة بشخصية السقا وهذه السنة ينضم اليه الممثل شادي مرعي بشخصية قمر الدين. سيتم نشر الفيديو في شبكات التواصل الاجتماعي، المواقع العربية الرائدة وبالإضافة الى لافتات شوارع.
بريچات مستمرة في تقليدها بمناسبة رمضان وتُطلق حملة إعلانية واسعة




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