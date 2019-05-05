انتخاب, المحامي, محمد, سليمان, اغبارية, رئيسا, للجنة, التخطيط, والبناء, في, وادي, عارة,

انتخب اليوم الاحد ، المحامي محمد سليمان اغبارية، من مدينة أم الفحم، بالإجماع، رئيسا للجنة التخطيط والبناء في وادي عارة، لتستعيد أم الفحم رئاسة اللجنة بعد غياب 5 سنوات خلال تولي الإدارة السابقة.

وجرت اليوم الاحد، انتخابات اللجنة، وتجري كل 5 سنوات، وتعاقب عليها خلال الدورة السابقة منذ عام 2014، السيد نادر يونس من عارة عرعرة، والمحامي عبد الكريم مصاروة من باقة الغربية.