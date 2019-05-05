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انتخاب المحامي محمد سليمان اغبارية رئيسا للجنة التخطيط والبناء في وادي عارة



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انتخب اليوم الاحد ، المحامي محمد سليمان اغبارية، من مدينة أم الفحم، بالإجماع، رئيسا للجنة التخطيط والبناء في وادي عارة، لتستعيد أم الفحم رئاسة اللجنة بعد غياب 5 سنوات خلال تولي الإدارة السابقة.


وجرت اليوم الاحد، انتخابات اللجنة، وتجري كل 5 سنوات، وتعاقب عليها خلال الدورة السابقة منذ عام 2014، السيد نادر يونس من عارة عرعرة، والمحامي عبد الكريم مصاروة من باقة الغربية.
انتخاب المحامي محمد سليمان اغبارية رئيسا للجنة التخطيط والبناء في وادي عارة




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