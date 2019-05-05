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وزارة التربية والتعليم:سنحدد موعداً اضافياً لبجروت المدنيات بسبب احداث الجنوب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في أعقاب  الأحداث  في جنوبي البلاد  وحالة عدم الوضوح التي تسود بالنّسبة لامتحان بجروت المدنيّات  المقرّر ليوم غد  وبهدف عدم المس بطلاب جنوبي البلاد ( 40-0 كم ) قرّر المدير العام للوزارة شموئيل أبواب تعيين موعد اضافي للامتحان في كل الحالات .

معنى ذلك : أيضا في حال قرّرت الجبهة الدّاخليّة العودة  للمدارس يوم غد  فانّ الطلاب يستطيعون التّقدّم غدا للامتحان أو التّقدّم في الموعد الاضافي والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا .
شموئيل أبواب:  سنقوم بكل ما يلزم بهدف تقديم المساعدة لطلاب الجنوب والذين من المقرّر أن يتقدّموا غدا لامتحان بجروت بموضوع  المدنيّات  وكي نمنع المس بأي طالب قرّرنا تعيين موعد اضافي للامتحان  كي يتسنّى لكل طالب لا يريد أن يتقدّم غدا للامتحان أن يقوم بذلك في الموعد الاضافي .
بدون صلة للموضوع فانّ الوزارة ستجري اليوم دروس محوسبة بموضوع المدنيّات تحضيرا للامتحان بين السّاعة 15:00-19:00 
وزارة التربية والتعليم:سنحدد موعداً اضافياً لبجروت المدنيات بسبب احداث الجنوب




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