مسيرات, لاستقبال, شهر, رمضان, المبارك, في, مدينة, ام, الفحم,

احتضنت مدينة ام الفحم اليوم الاحد ومساء يوم امس السبت مسيرتي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الاولى كانت ضخمة وشارك بها المئات من اهالي المدينة باشراف المركز الجماهيري وسرية الكشاف والتي انطلقت من مبنى المركز الجماهيري وصولاً الى قاعة الهندسة مع اغلاق الشارع الرئيسي حتى انتهاء المسيرة التي اشترك بها رئيس البلدية د.سمير صبحي محاميد ومدير المركز الجماهيري السيد محمد صالح والقيادة الشابة ومسؤولين ومتطوعين واهالي.واما المسيرة الثانية فقد انطلقت صباح اليوم من مدرسة عمر بن الخطاب بحي المحاميد لتجوب شوارع الحي استقبالاً للشهر الكريم.