نتنياهو:, اعطيت, امرا, للمدفعية, وسلاح, الجو, بمواصلة, قصف, غزة,

أوعز رئيس الوزاراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاحد للجيش بمواصلة الهجمات المكثفة على قطاع غزة وبتعزيز قوام القوات المنتشرة حول قطاع غزة بقوات مدرعة ومدفعية ومشاة.

واضاف:"حماس تتحمل المسؤولية ليس عن اعتداءاتها وعملياتها فحسب بل أيضا عن عمليات الجهاد الإسلامي وهي تدفع ثمنا باهظا على ذلك. أطلب من المواطنين الإسرائيليين – أصغوا بدقة إلى تعليمات الجبهة الداخلية. هذه التعليمات تنقذ الحياة. نعمل وسنواصل العمل من أجل استعادة الهدوء والأمان إلى سكان الجنوب".