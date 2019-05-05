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نتنياهو: اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة



  |   الصنارة نت..تصوير AFP   |   اضافة تعليق



أوعز رئيس الوزاراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاحد للجيش بمواصلة الهجمات المكثفة على قطاع غزة وبتعزيز قوام القوات المنتشرة حول قطاع غزة بقوات مدرعة ومدفعية ومشاة.

 
واضاف:"حماس تتحمل المسؤولية ليس عن اعتداءاتها وعملياتها فحسب بل أيضا عن عمليات الجهاد الإسلامي وهي تدفع ثمنا باهظا على ذلك. أطلب من المواطنين الإسرائيليين – أصغوا بدقة إلى تعليمات الجبهة الداخلية. هذه التعليمات تنقذ الحياة. نعمل وسنواصل العمل من أجل استعادة الهدوء والأمان إلى سكان الجنوب".
نتنياهو: اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة




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