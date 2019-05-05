الشرطة:انهينا, استعدادتنا, لشهر, رمضان, المبارك, في, منطقة, المثلث, من, أجل, سلامة, الجمهور,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :شرطه اسرائيل أنهت إستعداداتها وجهوزيتها لشهر رمضان والذي سيبدأ غدا. من خلال التحضيرات خلال الشهر الفضيل، ستقوم الشرطة بنشر قواتها بشكل مكثف ومعزز من اجل الحفاظ على الامن العام وتعزيز الامن والآمان لمواطني المجتمع العربي في منطقه المثلث.

جهوزية الشرطة ونشر قواتها بشكل مكثف، تهدف منح حرية العبادة وتأدية الصلوات من جهه ومن جهة أخرى تهدف الى ضمان الامن وسلامة المواطنين.ستعمل شرطه اسرائيل خلال هذا الشهر من اجل الحفاظ على الأمن والنظام الغام وسلامة المواطنين وعلى الحفاظ على مستوى حياة آمن وإعتيادي لدى سكان منطقه المثلث حيث ستقوم شرطة اسرائيل بتعزيز الدوريات وخاصة في الاماكن التي يتواجد فيها عدد كبير من الناس وستعزز المراقبه على الطرقات.شرطه اسرائيل على جهوزية تامة لمعالجة كل طارئ ولكل تحدي وذلك من اجل السماح بتاديه الصلوات ومن اجل صد كل شخص الذي ينوي استغلال الصلوات من اجل الاخلال بالنظام .شرطة اسرائيل تناشد كافه المصلين بمعايده العيد والانصياع لتعليمات أفراد الشرطه من اجل الحفاظ على الامن العام .ستعمل شرطه اسرائيل بشكل صارم ضد كل من يحاول الاخلال بالنظام العام والمس بسريان الشهر الفضيل .مركز المعلومات الوطني التابع لشرطه اسرائيل 110 سيقدم الخدمات وبشكل متواصل لكافة الجمهور.