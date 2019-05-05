تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة:انهينا استعدادتنا لشهر رمضان المبارك في منطقة المثلث من أجل سلامة الجمهور



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :شرطه اسرائيل أنهت إستعداداتها وجهوزيتها  لشهر رمضان والذي سيبدأ غدا. من خلال التحضيرات خلال الشهر الفضيل، ستقوم الشرطة بنشر قواتها بشكل مكثف ومعزز من اجل الحفاظ على الامن العام وتعزيز الامن والآمان لمواطني المجتمع العربي في منطقه المثلث.


جهوزية الشرطة ونشر قواتها بشكل مكثف، تهدف منح حرية العبادة وتأدية الصلوات من جهه ومن جهة أخرى تهدف الى ضمان الامن وسلامة  المواطنين.

 ستعمل شرطه اسرائيل خلال هذا الشهر من اجل الحفاظ على الأمن والنظام الغام وسلامة المواطنين وعلى الحفاظ على مستوى حياة  آمن وإعتيادي لدى سكان منطقه المثلث حيث ستقوم شرطة اسرائيل بتعزيز الدوريات وخاصة في الاماكن التي يتواجد فيها عدد كبير  من الناس وستعزز المراقبه على الطرقات.

شرطه اسرائيل على جهوزية تامة لمعالجة كل طارئ ولكل تحدي وذلك من اجل السماح بتاديه الصلوات ومن اجل  صد كل شخص الذي ينوي استغلال الصلوات من اجل الاخلال بالنظام .

شرطة اسرائيل تناشد كافه المصلين بمعايده العيد والانصياع لتعليمات أفراد الشرطه من اجل الحفاظ على الامن العام .

ستعمل شرطه اسرائيل بشكل صارم ضد كل من يحاول الاخلال بالنظام العام والمس بسريان الشهر الفضيل .

مركز المعلومات الوطني التابع لشرطه اسرائيل 110 سيقدم الخدمات وبشكل متواصل لكافة الجمهور.
الشرطة:انهينا استعدادتنا لشهر رمضان المبارك في منطقة المثلث من أجل سلامة الجمهور




كلمات متعلقة

الشرطة:انهينا, استعدادتنا, لشهر, رمضان, المبارك, في, منطقة, المثلث, من, أجل, سلامة, الجمهور,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امطار سيول منطقة الجنوب ارصاد جوية برد شرطة اغلاق شوارع مشتبهون الناصرة كوكائين سائل نيشر المطار من البيرو تسريب احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24ام الفحم مظاهرة حاشدة نصرة الشق الشمالي الشيخ رائد صلاح مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة انقلاب سيارة ام الفحم حادث طرق شارع 65 اصابات نساء الشرطة اسعاف الرينة اعتداء اعتقال شابة ارهاب فيسوك تأييد شابة محطة القطار الخفيف القدس شاب فلسطيني بحوزته سكين تفتيش اعتقال تحقيق خلاط فلافل طفل علق يده جت انقاذ . تخليص قرية جت المثلثضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع حسام بشار تعيين مدير عام ادارة شكة القطارات في البلاد حيفا ترشيحاالثانوية اشلاملة كعبية طباش حجاجرة الفوج الثامن احتفال تخريج طلاب المدرسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com