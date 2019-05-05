تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طرعان تتوج يوم العمل التطوعي ووضع حجر الأساس لكنيسة مار فيليبس باحتفال إنارة فانوس رمضان بحضور جماهير غفيرة



  |     |   اضافة تعليق



تتويجا ليوم العمل التطوعي بمبادرة مجلس طرعان المحلي ورئيسه مازن محمود عدوي، احتفل أهالي طرعان، بإضاءة فانوس رمضان، بحضور شخصيات دينية واجتماعية، وانطلقت الجموع من مسجد أبو بكر الصديق، تتقدمها سرية القديس فيليبس الكشفية، مشكورة على تعاونها وتلبيتها الدعوة للمشاركة دون أي تردد، باتجاه دوار النافورة على مدخل القرية.


أبدع في عرافة الاحتفال المحامي أشرف عدوي، ورحب بالحضور بشكل لافت، وتحدث خلال الحفل فضيلة الشيخ عبد المعطي نصار، قدس الأب نمر خوري، القس زياد فراج، رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وتطرق المتحدثون إلى معاني ورمزية وضع حجر الأساس لكنيسة مرج السُنبل، وإضاءة فانوس رمضان في يوم واحد، وبالقرب من بعضهما، وتخلل الاحتفال أناشيد دينية، وتوزيع فوانيس رمضان على الأطفال، وقام رئيس المجلس، مازن محمود عدوي بتكريم نائبه، علي صباح على جهوده، وأعلن أنه سيقوم بتكريم كل من ساهم في يوم العمل التطوعي في احتفال خاص.


رئيس المجلس، مازن محمود عدوي، رحب بالحضور ، وعبر عن عميق شكره لقائد سرية القديس فيليبس الكشفية، مهنا حداد، والتي لبت دعوة المشاركة. وأضاف في كلمته: "أهلا وسهلا بكم جميعاً في هذه الأمسية المباركة والتي نحتفل فيها اليوم بإضاءة فانوس رمضان وباختتام وتتويج مجموعة من المشاريع، والقاسم المشترك بينها جميعاً أنها لوجه الله تعالى وتخدم قريتنا طرعان وأهلها الكرام. نحن نتواجد اليوم في نفس المكان الذي احتفلنا فيه قبل أشهر قليلة بإضاءة شجرة الميلاد، وفي نفس الساحة التي تجمع أهالي طرعان على التسامح والتآخي والمحبة والسلام، نحن في سهل طرعان، في سهل السُنبُل أو مرج الذهب حيث وضعنا اليوم حجر الأساس لكنيسة مار فيليبوس مرج السُنبل للروم الملكيين الكاثوليك، وبالقرب من هذا المكان مر السيد المسيح وتلاميذه في طريقهم إلى طبريا، وتناولوا طعامهم من سنابل السهل، وكان ذلك أيضاً في يوم السبت وهذه المصادفة الجميلة تدل على الخير والتآخي. 


بحمد الله وتوفيقه قمنا اليوم باختتام يوم العمل التطوعي - لطرعان من القلب - وفي الحقيقة كان أسبوع للعمل التطوعي وشمل كل طرعان وتم خلاله تنفيذ جميع المشاريع التي خططت، ومنها تأهيل وشق طرق زراعية في مواقع متعددة، أعمال طلاء للأرصفة والشوارع وطلاء أبنية صناديق البريد، وضع إشارات مرور، غرس أشجار نخيل وزرع ورود، أعمال إنارة وكهرباء وزينة، مشاريع خيرية وتوزيع طرود غذائية بالتنسيق مع قسم الرفاه الاجتماعي ومتبرعين، أعمال صيانة وتنظيف، رسومات على الجدران وغيرها من برامج وفعاليات مختلفة بمشاركة المواطنين وأصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة، شخصيات تربوية ومديري مدارس ومعلمين، أصحاب مهن، موظفي المجلس والمؤسسات وغيرهم من أهل الخير والبر والإحسان من أبناء طرعان، وكل الشكر والاحترام والتقدير لجميع المشاركين على كل ما قدموه، فما قاموا به يدل على مدى انتمائهم وحبهم لمجتمعنا ولقريتنا وعمل الخير دون انتظار أي مردود. ولهم جزيل الشكر والثناء".


في هذه الأيام الفضيلة والمباركة علينا كمجتمع تذويت قيم شهر رمضان المبارك، في نفوسنا، في نفوس أولادنا وبناتنا، فشهر رمضان هو شهر الرحمة والغفران، شهر الصيام والقيام، شهر الذِكرِ والقرآن، وهو شهر العطاء والإحسان وصلة الأرحام، نطهر فيه نفوسنا وقلوبنا وننمي فيه قيم التسامح والتآخي ونبذ العنف، مساعدة الغير، التواضع وحب الغير.


في النهاية أشكر كل من ساهم في الأعمال التطوعية وعمل وسهر على إنجاح جميع المشاريع والأعمال، ونحن في المجلس المحلي مستمرون في مسيرة التطوير والعمل من أجل مصلحة طرعان وأهلها. وفي هذه الأيام المباركة، أتقدم من الأمتين العربية والإسلامية ولأهلنا في طرعان وخارجها بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا من عُتقاء شهر المغفرة والبركات وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وانتم بخير". وبلغ الاحتفال ذروته عند إضاءة فانوس رمضان بأجواء أخوية وإيمانية.





كلمات متعلقة

طرعان, تتوج, يوم, العمل, التطوعي, ووضع, حجر, الأساس, لكنيسة, مار, فيليبس, باحتفال, إنارة, فانوس, رمضان, بحضور, جماهير, غفيرة,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق النار اشتعال شفاعمرو خسائر فادحة طوابق حي الأخضر مصرع شاب خالد سامي اغبارية حبيطي واصابة اخر باطلاق نار ام الفحم مساء اليوم حادث شرطة اسعاف مثقال زيدان كفر مندا محكمة مواجهات الشرطة تنظيم مظاهرة القاء حجارة الدكتور إياد جهشان مدير قسم النساء في المستشفى الفرنسينتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية مشتبهون اشتباه تجارة مخدرات اسلحة شمال البلاد اعتقال 17 شخصا الناصرة عيلوط ام الفحم نين سرطان مريض ولد اولاد البلاد فاتن غطاس مكافحة حملة اطرق الباب مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت قاعات ام الفحم مراقبة ضد اهالي المدينة نسا ء فتيات تصوير كاميرات شرطة جريمة قتل سهرة حناء أنباء اتصال هاتفي تركي سوري على مستوى قيادة معلومات عالمية عماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة قداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرةنرجيله اعتقال أب رضيعة تدخن رفع فيديو على الفيسبوك الشرطة هدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوتراهبات السلزيان الناصرة تحتفل تخريج طلابها الفوج ال 13 مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com