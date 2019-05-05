العثور, على, المفقودة, اخلاص, الترابين, من, رهط, سالمة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انها تم العثور على المفقودة اخلاص الترابين (46 عاماً)من رهط بصحة جيدة .

يشار الى أن الشرطة ناشدت الجمهور بالمساعدة والبحث عن المفقودة اخلاص الترابين من رهط بعد عدة ايام من اختفاؤها .