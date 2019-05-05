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العثور على المفقودة اخلاص الترابين من رهط سالمة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انها تم العثور على المفقودة اخلاص الترابين (46 عاماً)من رهط بصحة جيدة .


يشار الى أن الشرطة ناشدت الجمهور بالمساعدة والبحث عن المفقودة اخلاص الترابين من رهط بعد عدة ايام من اختفاؤها .
العثور على المفقودة اخلاص الترابين من رهط سالمة




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