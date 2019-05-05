بالصور, والفيديو:اعتقال, 45, مشتبهاً, من, الناصرة, واكسال, بتجارة, الاسلحة, والمخدرات,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"ضمن نشاط شرطوي منظم من أجل مكافحة العنف والجريمة , تم اعتقال 45 مشتبهاً بتجارة الاسلحة والمخدرات.

واضاف البيان أن مئات رجال الشرطة والوحدات الخاصة داهموا منازل المشتبهين بتجارة الاسلحة والمخدرات وقاموا باعتقال 45 مشتبهاً(20-60عاماً)من الناصرة ونتسيرت عيليت والعفولة واكسال , حيث تم العثور خلال التفتيش على سموم من نوع كوكائين وحشيش وكنابيس بأوزان مختلفة وعشرات الاف الشواقل اضافة الى 11 سيارة ومبالغ مالية كبيرة .يشار الى أن القضية اكتشفت بواسطة عميل سري عمل مع المشتبهين وخلال فترة قصيرة استطاع شراء 7 اسلحة من نوع كارلو بمبلغ 100000 شيقل اضافة الى الذخيرة والمخدرات بانواعها .الشرطة ستقوم بتقديم المشتبهين للمحكمة اليوم الاحد في الناصرة وطبريا بطلب تمديد اعتقالهم .