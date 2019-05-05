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بالصور والفيديو:اعتقال 45 مشتبهاً من الناصرة واكسال بتجارة الاسلحة والمخدرات



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"ضمن نشاط شرطوي منظم من أجل مكافحة العنف والجريمة , تم اعتقال 45 مشتبهاً بتجارة الاسلحة والمخدرات.


واضاف البيان أن مئات رجال الشرطة والوحدات الخاصة داهموا منازل المشتبهين بتجارة الاسلحة والمخدرات وقاموا باعتقال  45 مشتبهاً(20-60عاماً)من الناصرة ونتسيرت عيليت والعفولة واكسال , حيث تم العثور خلال التفتيش على سموم من نوع كوكائين وحشيش وكنابيس بأوزان مختلفة وعشرات الاف الشواقل اضافة الى 11 سيارة ومبالغ مالية كبيرة .

يشار الى أن القضية اكتشفت بواسطة عميل سري عمل مع المشتبهين وخلال فترة قصيرة استطاع شراء 7 اسلحة من نوع كارلو بمبلغ 100000 شيقل اضافة الى الذخيرة والمخدرات بانواعها .

الشرطة ستقوم بتقديم المشتبهين للمحكمة اليوم الاحد في الناصرة وطبريا بطلب تمديد اعتقالهم .




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