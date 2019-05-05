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انجراف دراجة مائية في بجيرة طبريا وانقاذ شاب وفتى من عرعرة



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انجراف دراجة مائية في بجيرة طبريا وانقاذ شاب وفتى من عرعرة




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