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اصابة شخصين جراء سقوط صاروخين على منزل في اللقية



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اصابة شخصين جراء سقوط صاروخين على منزل في اللقية




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