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اصابة شخصين جراء سقوط صاروخين على منزل في اللقية
2019-05-05 09:50:45
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اصابة شخصين جراء سقوط صاروخين على منزل في اللقية
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