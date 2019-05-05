نجم, ليفربول, يغيب, عن, مواجهة, برشلونة,

تأكد غياب نجم ليفربول، عن مواجهة فريقه المقبلة مساء الثلاثاء، أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لليفربول، فإن البرازيلي روبرتو فيرمينو مازال يعاني من الإصابة التي لحقت به، ولم يبدأ على إثرها لقاء الذهاب أمام البارسا، ثم غاب عن مواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.وأكد المدير الفني يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي عقب مباراة نيوكاسل، أن فيرمينو غير لائق لمواجهة برشلونة مساء الثلاثاء.وشدد على أنه لن يلحق بالمباراة مطلقًا، وسيواصل تأهيله من أجل اللحاق بمباراة وولفرهامبتون الأخيرة بالدوري.ويعد غياب فيرمينو ضربة موجعة لليفربول، الذي يحتاج إلى كامل قوته الهجومية، في مهمته العسيرة إيابا، بعدما خسر ذهابا بثلاثية نظيفة في كامب نو.