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الكابينت يبحث التطورات في غزة والوسطاء لم يتوصلوا الى هدنة



  |   وكالات..تصوير AFP   |   اضافة تعليق



يعقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة الإسرائيلية (الكابينيت)، اليوم الأحد، جلسة لبحث التطورات في غزة وذلك بظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ صباح السبت .  وسيجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزراء الكابنيت في الساعة 12:30 ظهراً ، أي بعد شهرين تقريبًا من آخر اجتماع.  وقال مصدر سياسي اسرائيلي "سيكون هناك أيضًا خيارات أكثر وضوحًا قد يكون الوقت قد حان لاستخدامها".  ونفى أن يكون الوسطاء المصريون ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط قد نجحوا في التوصل الى هدنة حتى اللحظة، وقال "إنه في الوضع الحالي، ليس فقط الهدوء على جدول الأعمال بل الاستعداد لجولة طويلة من القتال".  غير ان الوزير يسرائيل كاتس قال "هناك سياسة بعدم الدخول في حرب إذا كان ذلك ممكنا".  وردا على سؤال حول إمكانية تجدد الاغتيالات، أجاب الوزير أن أعضاء مجلس الوزراء سيقبلون أي توصية من قبل مؤسسة الدفاع ".




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