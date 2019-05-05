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انجراف دراجة مائية في بجيرة طبريا وانقاذ شاب وفتى من عرعرة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن قوات خفر السواحل قامت بانقاذ شاب 30 عاماً وفتى 15 عاماً من بلدة عرعرة بعد أن انجرفت دراجتهما المائية .

وأضاف البيان انه في ساعات الظهيرة من يوم الجمعة ابلغ احد المواطنين الشرطة أن هناك دراجة مائية تنجرف نحو الشاطىء دون راكبيها , قوات خفر السواحل وصلت المكان وقامت بانقاذ شاب وفتى من عرعرة يطلبون المساعدة داخل الماء , الطواقم الطبية قدمت الاسعافات لاحد المصابين وحالته طفيفة .
انجراف دراجة مائية في بجيرة طبريا وانقاذ شاب وفتى من عرعرة




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