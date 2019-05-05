التصعيد, مستمر:مصرع, رجل, واصابة, اخرين, جراء, سقوط, قذيفة, على, منزل, في, اشكلون,

لقي رجل مصرعه وأصيب أخر جراء سقوط قذيفة صاروخية على منزل في مدينة اشكلون فجر اليوم الاحد ضمن الرشقات الصاروخية التي اطلقت من قطاع غزة .

يشار الى أن منطقة الجنوب تشهد حالة توتر منذ امس السبت مما ادى الى سقوط بعض الصوارخ على منازل في المنطقة .