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التصعيد مستمر:مصرع رجل واصابة اخرين جراء سقوط قذيفة على منزل في اشكلون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي رجل مصرعه وأصيب أخر جراء سقوط قذيفة صاروخية على منزل في مدينة اشكلون فجر اليوم الاحد ضمن الرشقات الصاروخية التي اطلقت من قطاع غزة .


يشار الى أن منطقة الجنوب تشهد حالة توتر منذ امس السبت مما ادى الى سقوط بعض الصوارخ على منازل في المنطقة .




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