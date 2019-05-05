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دير حنا:اصابة خطيرة في حادث طرق على الشارع الرئيسي



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وقع بعد منتصف الليلة الماضية حادث طرق مروع على الشارع الرئيسي في دير حنا اسفر عن اصابة شخص بجراح خطيرة واخرين بجراح متوسطة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج . الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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