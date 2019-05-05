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الطقس - اجواء حارة وجافة



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يكون الجو اليوم الاحد حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرأ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الطقس - اجواء حارة وجافة




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