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7 شهداء بينهم طفلة وعشرات المصابين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة وحماس توسع الرد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استشهد 5 مواطنين – أحدهما رضيعة- وأصيب 40 آخرون بجراح في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد محمد حلمي أبو قليق (25 عاماً) جراء استهداف قوات  لشمال قطاع غزة فيما استشهدت المواطنة فلسطين صالح أبو عرار وطفلتها الرضيعة صبا محمود أبو عرار (14 شهرًا)  جراء الاستهداف الاسرائيلي لمنزلهما شرقي مدينة غزة، والشاب عماد محمد نصير (22 عاما) في القصف الذي استهدف بلدة بيت حانون شمالي القطاع، والرضعية.

وأوضحت الوزراة أن 40 مواطنًا أصيبوا بجراح متفاوتة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وتقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته منذ صباح اليوم مناطق عدة في القطاع.




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