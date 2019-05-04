اصابة, شخصين, جراء, سقوط, صاروخين, على, منزل, في, اللقية,

أسفر سقوط قذيفتين على منزل في بلدة اللقية في النقب عن اصابة شخصين بجراح طفيفة مساء اليوم السبت .

الشرطة هرعت للمكان ويقومون بتمشيط المنطقة , الطواقم الطبية قامت بنقل مصابين بجراح طفيفة للمستشفى .يشار الى أن منطقة النقب تشهد منذ صباح اليوم حالة تأهب واعلن الجيش الاسرائيلي سقوط عشرات الصواريخ من قطاع غزة على منطقة الجنوب .