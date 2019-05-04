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اصابة شخصين جراء سقوط صاروخين على منزل في اللقية



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أسفر سقوط قذيفتين على منزل في بلدة اللقية في النقب عن اصابة شخصين بجراح طفيفة مساء اليوم السبت .


الشرطة هرعت للمكان ويقومون بتمشيط المنطقة , الطواقم الطبية قامت بنقل مصابين بجراح طفيفة للمستشفى .

يشار الى أن منطقة النقب تشهد منذ صباح اليوم حالة تأهب واعلن الجيش الاسرائيلي سقوط عشرات الصواريخ من قطاع غزة على منطقة الجنوب .




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