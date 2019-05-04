اتحاد, ابناء, سخنين, يهبط, للدرجة, الممتازة, بعد, 12, عاماً,

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ارتقى فريق هبوعيل عارة عرعرة الى مستوى فرق الدرجة الاولى بعد فوز ساحق على عيروني...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوز خارجي مهم على النادي الرياضي اشدود بهدفين مقابل...
حقق فريق نساء عرابة بكرة القدم التابع لجمعية هبوعيل لتطوير الرياضة في قسم الرياضة...
أثار سيزار لويس مينوتي، مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد الأرجنتيني، الشكوك حول...
فاز فريق شابات هبوعيل عرابة أ لكرة السلة ومدربته تسنيم نصار على فريق شابات أ...
منتخب إسرائيل للشبيبة والشباب في كرة الطائرة زار مدينة عرابة وفرقها الرياضية مع...
أقيم نهاية الاسبوع الماضية "سباق وادي عربة 2019" (العرافا)، وهو سلسلة سباقات دراجات...
تألق مجددا الملاكم الموهوب صافي شعبان ابن مدينة اللد في بطوله دوليه " بيليتس"...
مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة خارجية امام فريق مكابي حيفا بهدفين مقابل لا شيء...
يتصدر فريق نساء هبوعيل عرابة من الدرجة القطرية كرة القدم المرتبة الأولى والتي...