اتحاد, ابناء, سخنين, يهبط, للدرجة, الممتازة, بعد, 12, عاماً,

بعد 12 عاماً في قمة الدرجة العليا لكرة القدم , هبط اتحاد ابناء سخنين بشكل رسمي الى الدرجة الممتازة بعد خسارة خارجية قاسية أمام فريق هبوعيل تل ابيب بالنتيجة 3-0.

هبوط الفريق السخنيني كان واضحاً منذ اشهر حيث تولى تدريب الفريق 6 مدربين منذ بداية الموسم وخسر الفريق اغلب المباريات ولم يقدم الاداء المطلوب منه .يشار الى ان الفريق السخنيني مثل الوسط العربي في الدرجة العليا سنوات عديدة وله باع طويل فيها .