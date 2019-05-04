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اتحاد ابناء سخنين يهبط للدرجة الممتازة بعد 12 عاماً



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بعد 12 عاماً في قمة الدرجة العليا لكرة القدم , هبط اتحاد ابناء سخنين بشكل رسمي الى الدرجة الممتازة بعد خسارة خارجية قاسية أمام فريق هبوعيل تل ابيب بالنتيجة 3-0.


هبوط الفريق السخنيني كان واضحاً منذ اشهر حيث تولى تدريب الفريق 6 مدربين منذ بداية الموسم وخسر الفريق اغلب المباريات ولم يقدم الاداء المطلوب منه .

يشار الى ان الفريق السخنيني مثل الوسط العربي في الدرجة العليا سنوات عديدة وله باع طويل فيها .
اتحاد ابناء سخنين يهبط للدرجة الممتازة بعد 12 عاماً




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