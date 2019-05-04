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اصابة شقيقين بجراح خطيرة اثر تعرضهما لاطلاق نار في حيفا



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اصابة شابين شقيقين مساء اليوم السبت بجراح خطيرة اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة حيفا , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين لمستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شقيقين بجراح خطيرة اثر تعرضهما لاطلاق نار في حيفا




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