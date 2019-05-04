الرينة:اجواء, مميزة, وحضور, مهيب, بحفل, إضاءة, فانوس, رمضان‎,

إحتفلت قرية الرينة مساء اليوم السبت بإضاءة فانوس رمضان بمشاركة واسعة واجواء مميزة في ساحة المجلس المحلي بمنطقة العين برعاية مجلس محلي الرينة ورئيسه جميل أنور بصول .

شارك في الاحتفال المئات من اهالي القرية , بحضور رئيس واعضاء المجلس المحلي ورجال دين من جميع الطوائف , حيث تخلل الحفل الذي تولى عرافته عضو المجلس المحلي خالد عرابي ,كلمات ترحيبية من رئيس المجلس المحلي جميل بصول وفضيلة الشيخ محمد حشمة , وفضيلة الشيخ محمد سلامة وقدس الأب سمعان بجالي .كما وتخلل البرنامج العديد من البرامج والفعاليات الفنية منها عروض كشفية لفتيان الاسلام وسرية كشافة اللاتين، وارتسمت البسمة على وجوه الحاضرين.وقال رئيس مجلس محلي الرينة السيد جميل أنور بصول في كلمته :"اشكركم جميعا على الحضور ، في الاسبوع الماضي استقبلنا شموع سبت النور في الرينة واليوم نضيئ فانوس رمضان وتبقى الرينة مضيئة بقلوب اهلها الطيبين ، ادعوا الجميع ان نستغل الشهر الفضيل باعمال الخير والمحبة والتقوى والايمان".كما ودعى رئيس المجلس المحلي في كلمته الشباب التحلي بالصبر واستغلال الشهر الفضيل للعبادة واعمال الخير".وفي نهاية البرنامج تمت اضاءة الفانوس واطلاق الالعاب النارية وسط فرحة عارمة.