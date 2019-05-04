عرابة, تستقبل, الشهر, الفضيل, بمسيرة, فوانيس, مهيبة,

نظمت جمعية الغرباء في عرابه مسيرة استقبال شهر رمضان المبارك وسط مشاركة واسعه من اهالي البلده واطفال روضات جمعية الغرباء الذين رفعوا فوانيس رمضان ليستقبلوه بالفرحه والسرور.

انطلقت المسيرة بعد صلاة المغرب اليوم السبت من امام المركز الثقافي الجماهيري لتجوب شوارع عرابه وصولا الى ساحة مدرسة الزهراء حيث اختتمت المسيرة بكلمه لرئيس الجمعية الاستاذ سرحان لهواني ثم توزع الطلاب على محطات ترفيه وتظييفات للمشاركين كما توجهت جمعية الغرباء بالشكر الجزيل لفرقة الكشاف البلدي بقيادة الاستاذ مؤمن بدارنه ولمفتشة رياض الاطفال في وزارة المعارف الاستاذه نجاح عمر والاستاذ عبدالله عاصله مدير مدرسة الزهراء لاستضافته المسيره والشكر موصول لاهالي عرابه الذين شاركوا هذه المسيره وللاخوة المنظمين.