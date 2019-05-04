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شفاعمرو تفجع بوفاة موسى ابو العردات بعد نوبة قلبية مفاجئة



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انتقل الى رحمته تعالى في حي الفوار في مدينة شفاعمرو موسى محمود أبو العردات عن عمر يناهز 53 عامًا بعد نوبة قلبية مفاجئة. ويشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في المدينة في الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد.
شفاعمرو تفجع بوفاة موسى ابو العردات بعد نوبة قلبية مفاجئة




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