شفاعمرو, تفجع, بوفاة, موسى, ابو, العردات, بعد, نوبة, قلبية, مفاجئة,

انتقل الى رحمته تعالى في حي الفوار في مدينة شفاعمرو موسى محمود أبو العردات عن عمر يناهز 53 عامًا بعد نوبة قلبية مفاجئة. ويشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في المدينة في الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد.

تابعونــا

يوسف سمعان عزام من الناصرة في ذمة الله 2019-05-21 | 18:15:37 ارملة المرحوم زينة عزام واولاده ماري ومنى وجمان وسعيد واخوه بشارة واولاد أخيه...

ديرحنا تفجع بوفاة الشاب حمد دوخي(18عاماً) 2019-05-18 | 07:00:29 توفي في بلدة دير حنا مساء الجمعة الشاب حمد اياد دوخي البالغ من العمر 18 عاماً وذلك...

الحاج حسين حامد بدارنه ابو كمال من عرابة في ذمة الله 2019-05-01 | 08:59:06 انتقل الى رحمة الله تعالى هذه الليلة الحاج حسين حامد نمر بدارنه ابو كمال من مدينة...

كفر مصر: الحاجة علياء محمد عبد اللطيف زعبي - نمامسة ( ام نضال) في ذمة الله‎ 2019-04-17 | 08:31:08 انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، الحاجة علياء محمد عبد اللطيف زعبي-...

طمرة الزعبية: الحاج سليمان زعبي (أبو أحمد) في ذمة الله‎ 2019-04-14 | 09:44:09 انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية طمرة الزعبية، الحاج سليمان احمد داوود زعبي...

عرابة - الحاجة خديجة حسن عاصله في ذمة الله 2019-04-12 | 09:04:25 انتقلت الى رحمة الله تعالى صباح اليوم في عرابة الحاجة خديجة حسن عاصله ام عاطف حرم...

طمرة - الحاجة فاطمة محمد حجازي الخطيب في ذمة الله 2019-04-02 | 11:37:51 انتقلت الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة صباح اليوم الحاجه فاطمه محمد حجازي...

وفاة الشاب احمد فلاح ريان من قرية كابول اثر نوبة قلبية حادة 2019-03-30 | 11:09:42 توفي في قرية كابول صباح اليوم السبت الشاب احمد فلاح ريان 36 عاما ,اثر نوبة قلبية...