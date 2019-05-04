المصادقة, على, ميزانية, مجلس, يافة, الناصرة, بقيمة, 111, مليون, شيقل,

عقد مجلس يافة الناصرة المحلي جلسة غير اعتيادية وذلك يوم الخميس الموافق 02/05/2019 وعرض رئيس المجلس المحلي السيد ماهر خليلية بنود الميزانية على جميع الاعضاء وتم مناقشتها بعد ان شرح محاسب المجلس السيد سامي مرجية بنود الميزانية المقترحة بشكل موسع وتم مناقشتها باجواء احتفالية ممزوجة باستمرار مشوار العطاء والانتماء للمجلس المحلي وسكان البلدة وبنقاش بناء من قبل اعضاء المجلس والمهنيين ، والسيد ساهر عباس مدير عام المجلس الجديد .

وقد شكر رئيس المجلس، السيد سامي مرجية على عطائه وخدمته كمدير عام للمجلس في العشر سنوات الاخيرة وبارك للسيد ساهر عباس استلامه منصب المدير العام وأكد رئيس المجلس أهمية المصادقة على هذه الميزانية والتي شملت جميع المتطلبات وإحتياجات البلدة من أجل تقدمها وزيادة الخدمات لأهالها .هذا وأضاف رئيس المجلس السيد ماهر خليلية "قسم كبير من الميزانية خُصصت لقسم التربية والتعليم الذي يعتبر من ضمن سلم أولويات السلطة المحلية ليعود بالفائدة على أبنائنا" .كذلك اعتمدت الميزانية على عدة معايير أساسية من أجل تقديم كافة الخدمات اليومية وتنفيذ مشاريع متعددة مثل مشاريع هندسية ، تربوية ورياضية اهمها قاعات رياضية ، ملعب كرة قدم ، دار بلدية جديدة ومنطقة صناعية ونوادي للشباب ، هذه المشاريع تهدف الى رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان وتلبية احتياجاتهم ، اذ بلغ حجم هذه الميزانية ما يقارب 111 مليون شاقل تم المصادقة عليها بأغلبية الاعضاء ومعارضة عضو واحد فقط .كما وقدم رئيس المجلس شكره الجزيل لجميع المستخدمين ومدراء الأقسام وجميع العاملين في المجلس المحلي وخصوصا قسم الحسابات متمثلا بالسيد سامي مرجية محاسب المجلس المحلي .وفِي نهاية الجلسة شكر رئيس المجلس السيد ماهر خليلية, الأعضاء والطاقم المهني على دورهم الفعّال في المصادقة على الميزانية مؤكداً بأن هناك عمل ذؤوب ومشترك متواصل بين الادارة وجميع اعضاء المجلس في سبيل تقديم كافة الخدمات اليومية لأهالي يافة عامة وفِي كافة المجالات والميادين التربوية والعمرانية.