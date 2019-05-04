زيدان, يحدد, ملامح, الثورة, المنتظرة.., ويلقي, الكرة, بملعب, بيل,

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة فياريال غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ36 من الليجا. وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة اليوم: "إنها فرصة أخرى للعب، وتقديم مباراة جيدة في ملعبنا وبين جماهيرنا، فنحن عشنا موسما مُعقدا، وسيلعب فياريال بشكل قوي، وعلينا أن نكون مستعدين، وأي فريق يريد التألق ضد ريال مدريد، والمنافس جيد ولديه كفاءة عالية".

وأضاف: "جاريث بيل؟ أنا المدرب، وأتخذ القرارات، وعليه أن يتدرب ويلعب ولا أتحدث عن اللاعبين فهم يعرفون موقفهم والمسؤولية التي يتحملونها، وآمل أن يكون الجميع في أفضل حالة ممكنة، فنحن نتدرب على ذلك كل أسبوع".وعن إمكانية الدفع ببيل على الجانب الأيسر الموسم المقبل، علق: "لا أرى ذلك". وتابع: "هناك 3 مباريات على نهاية الموسم، ولا يمكن التفكير سوى في خوضها بأفضل شكل، وأنا بخير وأريد أن يفوز الفريق ونلعب بشكل جيد، والجماهير ستكون هنا بالموسم المقبل، وهناك تغييرات ولكن الكثير من اللاعبين سيبقون". وأردف: "غضبي بعد مباراة خيتافي؟ لم نفشل في تلك المواجهة، لقد لعبنا بشكل جيد وكنت مسرورًا للغاية على الرغم من أننا افتقرنا للتسجيل، ويجب أن نتحلى بالتفاؤل فنحن نرتدي قميص ريال مدريد ولدينا مسؤولية، ويجب علينا الدخول للملعب للاستمتاع وإظهار أننا بحالة جيدة، وإذا قمنا بذلك سيكون لدينا فرصة كبيرة للفوز، وإلا سيكون الأمر أكثر صعوبة".وحول إمكانية التعاقد مع بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، علق: "قلت إنه لاعب جيد مثل الآخرين، ولن أخوض في مثل هذه الأشياء الآن، وهو حاليا لاعبا في مانشستر يونايتد".ونوه: "لم أتفاجأ بفينيسيوس، فهو يتدرب ومستعد للمشاركة، وحان الوقت بالنسبة له، فهو في الـ18 من عمره، ولاعب جيد جدًا، ومهم جدًا للفريق خاصة في المستقبل، ويستحق أن يتواجد هنا". وعن التعاقدات الصيفية، أردف: "تتم الأمور بهدوء في الصيف، وسيكون لدينا الوقت للاستعداد للموسم القادم حتى 31 أغسطس، وكل شيء يمكن أن يحدث". واختتم: "مدريد مدينة متطورة دائما، ورائعة وقادرة على تنظيم أي حدث، ومن الجميل العيش هنا، مثل الإسبان".