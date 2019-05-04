تحذير, رسمي.., إياكم, غسل, الدجاج, قبل, طهيه,

تلجأ الكثير من ربات البيوت والطهاة إلى غسل الدجاج قبل طهيه، وفيما حذر خبراء صحيون من غسل الدجاج، لأن ذلك قد يساعد على نشر بكتيريا قاتلة في مختلف أنحاء المطبخ، وجه مركز أميركي معتمد، نصيحة "ذهبية" لتحضير الدجاج بشكل صحي، إلا أن نصيحته أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية في أميركا "سي دي سي" على "تويتر"، نصح الخبراء بألا يغسل الدجاج قبل طهيه.وغالبا ما يكون لحم الدجاج النيئ ملوثا ببكتيريا ضارة، بالإضافة إلى السالمونيلا.وأشعلت التغريدة نقاشا مكثفا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقترح البعض أن يتم استبدال الماء بالخل والليمون في عملية التنظيف.وردا على تلك التعليقات، نشر المركز لاحقا تغريدة أوضح فيها أنه: "يمكن قتل الجراثيم بالطهي الجيد وليس بغسل الدجاج. لا تتهاونوا بمسائل السلامة الغذائية".