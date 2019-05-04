مشاركة, واسعة, في, اليوم, التطوعي, بطرعان,

بحضور جمهور غفير، وبهمة ونشاط، بدأت صباح السبت، أعمال يوم العمل التطوعي لطرعان من القلب حيث جرى احتفال انطلاق الأعمال بمشاركة رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وشخصيات تربوية ومعلمين ومديرات ومديري المدارس، وممثلين عن مختلف المؤسسات، إلى جانب عدد كبير من أهل الخير المعطاء وموظفي المجلس المحلي والمركز الجماهيري واتحاد مياهكم، بنك مركنتيل، بنك لئومي، وأصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة وغيرهم.





تحدث في الاحتفال رئيس المجلس المحلي، مازن محمود عدوي، ورحب بالحضور وشدد في كلمته على أهداف اليوم ومعاني العمل التطوعي والتقديم للمجتمع، ودعا الناشط سعيد بدر لإلقاء كلمته وأثنى على دور المجلس المحلي في تعزيز معاني العمل التطوعي. مدير عام المجلس المحلي، ربحي دحلة، دعا المربي ناظم زحالقة، لإلقاء كلمة مديري المدارس، كما دعا المديرة روز شعبان لإلقاء كلمتها. وتم توزيع المشاركين إلى مجموعات للانطلاق في أعمال يوم العمل التطوعي.



ووصلت الأعمال التطوعية ذروتها السبت، وسبقتها أعمال في كل المواقع والميادين، ومن بينها: ترميم درب الناصرة، فتح شارع الخربة، زراعة أشجار النخيل في مدخل البلدة الغربي، طلاء أبنية صناديق البريد، رسومات على الجدران، وغيرها الكثير من الأعمال، أعمال إنارة وكهرباء وزينة، مشاريع خيرية وتوزيع طرود غذائية بالتنسيق مع قسم الرفاه الاجتماعي ومتبرعين، أعمال صيانة وغيرها، ويشار إلى أن جميع الأعمال تزامنت مع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الفضيل أعاده الله على الجميع بالخير والبركات، وكذلك مع احتفال وضع حجر الاساس لكنيسة مار فيليبوس للروم الملكيين الكاثوليك. رئيس مجلس طرعان المحلي، عبر عن عميق شكره للأهالي والمتبرعين والمتطوعين والمساهمين على جهودهم المباركة وعلى كل ما قدموه.