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مصرع الشقيقتين هديل ونسيم أبو خضير واريج ابو عيسى من شعفاط بانقلاب مركبة قرب العفولة



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اسفر حادث مروع عن مصرع الشقيقتين هديل ونسيم ابو خضير  واريج ابو عيسى بالعشرينيات من عمرهما واصابة اخرى بجراح خطيرة جراء انقلاب مركبة في منطقة الجلبواع قرب مدينة العفولة ظهر اليوم السبت.

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشابات الثلاثة، الشرطة باشرت التحقيق.


وبحسب المعلومات ان الحديث يدور عن رحلة منظمة كان فيها الشابات من القدس وقاموا في جولة في منطقة جبلية في مركبة"رانجر"رباعية الدفع .




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