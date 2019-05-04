اختتام, بيت, العزاء, لفقيد, عرابة, المرحوم, الشيخ, كايد, نجار,

اختتم مساء الجمعة بيت العزاء لفقيد عرابة وباني نهضتها المرحوم الشيخ كايد نجار بمشاركة واسعة من المعزين من اعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية ورجال دين من كل طوائف شعبنا التي توافدوا لعرابة للمشاركة في تشييع جثمان الفقيد الشيخ كايد نجار . وكانت كلمات تعزية لكطل من المطران الياس شقور والاب عارف يمين والاب صالح خوري والدكتور احمد اسدي والشيخ عبدالمعطي نصار والشيخ سعيد بكارنه والشيخ ناصر دراوشه. وقد اثنى المتكلمون المعزين بكلمات معبرة عن مسيرة المرحوم الدينية والاجتماعية والتطويرية والتطوعية منذ ان كان اماما ومربيا وبانيا لنهضة عرابة وداعما لمشاريع خارج عرابة ونصرة للعائلات المستورة والمحتاجين في الاراضي الفلسطينية المحتلة. من ناحيته شكر الشيخ محمد نجار ابن المرحوم كل المعزين من اهالي عرابة والوسط العربي.