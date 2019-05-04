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مانشستر يونايتد يحدد ثمن بوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حدد مانشستر يونايتد ثمنا باهظا للتخلي عن نجمه الفرنسي، بول بوجبا، المطلوب بشدة من ريال مدريد هذا الصيف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، فإن مانشستر يونايتد بات مستعدا للاستماع للعروض بشأن بوجبا، بشرط ألا تقل عن 160 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي ضعف المبلغ الذي دفعه لاستقطابه من يوفنتوس، عام 2016 (89 مليون إسترليني).
ويتبقى عامان في عقد بوجبا مع يونايتد، وصرح المدرب النرويجي، أولي جونار سولسكاير، بأنه لا ينوي التخلي عنه.
وكان اللاعب قد أثار اهتمام برشلونة، في صيف العام الماضي، بعد أدائه المميز في كأس العالم 2018.
لكن الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، أفسد حينها مخططات الصفقة، التي أعدها وكيل أعمال بوجبا، مينو رايولا.
وصرح الدولي الفرنسي في وقت سابق، بأن اللعب تحت قيادة مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سيكون حلما.
مانشستر يونايتد يحدد ثمن بوجبا




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