اصابة, طفل, سقط, عن, ارتفاع, في, المشهد,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفل يبلغ من العمر 9 سنوات من بلدة المشهد , أصيب بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة اثر سقوطه عن ارتفاع .

واضاف البيان ان الطفل وصل الى عيادة طبية في البلدة وتم نقله من هناك بواسطة سيارة اسعاف الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته غير مستقرة.