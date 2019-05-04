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اصابة طفل سقط عن ارتفاع في المشهد



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفل يبلغ من العمر 9 سنوات من بلدة المشهد , أصيب بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة اثر سقوطه عن ارتفاع .

واضاف البيان ان الطفل وصل الى عيادة طبية في البلدة وتم نقله من هناك بواسطة سيارة اسعاف الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته غير مستقرة.
اصابة طفل سقط عن ارتفاع في المشهد




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