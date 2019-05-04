مشاهد, رعب, في, البرومو, الاول, لـ, “رامز, تحت, الشلال”,

كشفت قناة MBC ، عن اعلان برنامج المقالب “رامز في الشلال” الذي يقدمه رامز جلال وسيعرض عبر شاشتها في شهر رمضان.

ومن ضحايا مقلب رامز جلال الذين ظهروا خلال اعلان “رامز في الشلال” كل من أحمد رزق وفيفي عبده، والممثل أحمد فتحي، ولاعب النادي الأهلي حسين الشحات، وشهيرة، وسلوى خطاب، وندى بسيوني.ﯾبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه!