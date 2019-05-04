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تخريج الفوج ال23 من طلبة مدرسة التمريض في مستشفى الناصرة‎



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باجواء رائعة اقيم يوم الجمعة حفل تخريج فوج جديد من طلاب مدرسة التمريض المؤهل في مستشفى الناصرة (الانجليزي) في قاعة برنارت في المستشفى.


شارك بالاحتفال مديرة مدرسة التمريض د.امل خازن ووسيم دبيني المدير المالي للمستشفى  واهالي الخريجين وعشرات الحضور.
تخلل الحفل كلمات وفقرات فنية .




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