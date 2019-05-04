اطلاق, 50, قذيفة, صاروخية, من, غزة, على, المستوطنات,

اصيب 3 مواطنين فلسطينيين، اليوم السبت، على الاقل جراء قصف الجيش الاسرائيلي لقطاع غزة.

وقصفت طائرة استطلاع اسرائيلية، صباح اليوم مواقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.وقال شهود عيان ان الطائرة استهدفت أرضا زراعية ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما ادى الى اصابة 3 مواطنين.ودوت انفجارات عنيفة شمال قطاع غزة ناجمة عن قيام القبة الحديدية اعتراض صواريخ المقاومة.وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان عددا من الصواريخ اطلقت صباح اليوم باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، سقط عدد منها في مناطق مفتوحة، بينما اعترضت القبة الحديدية صاروخين على الاقل دون وقوع اصابات.واكدت ان اكر من 50 صاروخا اطلف من غزة نحو مستوطنات"غلاف غزة"وأعلنت كتائب المقامة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن اطلاق رشقة من الصواريخ نحو المستوطنات .وقالت الكتائب في تصريح ان احدى مجموعاتها اطلقت رشقة من الصواريخ صوب مدينة عسقلان الى الشمال من قطاع غزة في الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم.واكدت الكتائب ان القصف ضمن قرار من غرفة العمليات المشتركة.ودوت صافرات الانذار في مستوطنات"غلاف غزة"، بعد ساعات من استنفار الجيش على الشريط الحدودي للقطاع.