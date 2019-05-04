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الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولايطرأ تغير على درجات الحرارة



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يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل فوق المرتفعات الجبلية ، ولايطرأ تغير على درجات الحرارة حيث بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح غربية الى  شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولايطرأ تغير على درجات الحرارة




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